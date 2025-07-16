CNN: 50-денний ультиматум Трампа - це велика подія, але не для Путіна

Поки що російський диктатор не демонструє жодних ознак бажання йти на компроміс заради завершення війни.

Президент США Дональд Трамп переглянув своє ставлення до війни в Україні. Він більше не покладається на особистий вплив на диктатора Володимира Путіна й демонструє готовність підтримати Київ — принаймні в обмеженій формі, пише CNN.

Хоча Трамп не деталізував, що саме зробить для України, і залишив усе в характерному стилі "побачимо", його нові дії мають значення: обіцянки про ракети Patriot, готовність до нових санкцій проти Росії, жорсткі заяви на адресу Кремля.

"Вони вже постачаються", – сказав Трамп про системи Patriot. "Ми готові до рішучих заходів, якщо Росія не погодиться на мир".

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Путін не поступається

Попри спроби тиску, правитель Росії продовжує ставити ультимативні умови: визнання анексованих територій, відмова України від НАТО, обмеження її збройних сил. Усе це неприйнятне для Києва й Заходу.

"Війна — це історичний імператив", – заявляє Путін, і не демонструє ознак перегляду стратегії.

Тим часом російські війська посилюють тиск на сході України, атакуючи міста та цивільні об'єкти. Літній наступ триває, загрожуючи втратою територій та життів мирних жителів. Але найгірші побоювання щодо другого терміну Трампа поки не справдилися.

"Трамп не зрадив Україну, не віддав Європу на милість Кремля, і навіть став м’якше ставитись до НАТО", – пише CNN.

Новий етап — нові ризики

Трамп встановив 50-денний термін для Росії, щоб вийти на мирні переговори. Але цей період може бути використаний Кремлем як вікно для ще більш інтенсивного тиску на Україну. Натомість США поки утримуються від жорстких дій, зберігаючи маневр для дипломатії.

"Я боюся, що все зведеться до ще однієї розмови з Путіним, який пообіцяє припинення вогню, а потім скаже: "Україна порушила його" — і продовжить війну", – застерігає Сабріна Сінгх, ексзаступниця прессекретаря Пентагону.

Трамп поставив ультиматум Росії: 50 днів на мир

Президент США Дональд Трамп дав Кремлю 50 днів, щоб погодитися на мирну угоду щодо України. В іншому разі, за його словами, на Росію чекають нові жорсткі санкції, зокрема проти енергетичного експорту.

Попри це, немає ознак, що Путін готовий змінити свою позицію, а Москва продовжує літній наступ на сході України.

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