Голова Луганської ОВА закликав людей зберігати інформаційну тишу.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що траса "Сватове-Кремінна" практично під контролем Збройних сил України.

Про це він повідомив у Telegram.

"Поки що ми не будемо називати населенні пункти конкретно. Краще хай це зробить Генштаб, але можна сказати, що траса "Сватове-Кремінна" практично під контролем ЗСУ. Незважаючи на погану погоду, суцільні зливи кілька днів поспіль, все одно просування є, невелике, але є", – наголосив Гайдай.

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Водночас голова Луганської ОВА закликав людей зберігати інформаційну тишу та дочекатися офіційних повідомлень від Генштабу.

"Я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми вже покажемо фото та відеоматеріали – з дозволу Генштабу – безпосередньо з деокупованих територій. Ми готуємось до заходу на ці території, бо там лишилися люди. Їх не дуже багато, але вони є, і треба одразу, з перших днів підтримувати цих людей: привозити гуманітарну допомогу, медикаменти, думати про те, що зима вже на носі", – додав Гайдай.

Звільнення Луганщини: що відомо

Збройні сили України продовжують повертати окуповані території. Просування українських військових є і на Луганщині.

За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, 19 жовтня 2022 року ЗСУ відбили атаку російських окупантів на Білогорівку. Він додав, що окупанти продовжують обстрілювати визволені населені пункти, "перетворюючи їх на попіл".

Раніше Гайдай заявив, що на відновлення області після деокупації знадобиться близько семи років. Розпочати якісь роботи можна буде лише після повного звільнення регіону.

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