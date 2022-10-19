На Луганщину окупанти стягують свіжомобілізованих і ув’язнених, приїхало багато техніки та ППО.

ЗСУ відбили атаку російських окупантів на Білогорівку.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що окупанти продовжують обстрілювати визволені населені пункти, "перетворюючи їх на попіл". "Як тільки росіян вибивають з населеного пункту, вони розстрілюють його зі всіх видів озброєння", - пояснив Гайдай.

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Але, як підкреслив Гайдай, у ЗСУ розроблено чіткий план з деокупації області і вони чітко дотримуються його.

За даними Гайдая, на Луганщину стягуються свіжомобілізовані росіяни, ув’язнені, приїхало багато техніки та ППО. А у так званій "ЛНР" поступово змінюють керівництво на представників РФ.

Також Гайдай описав ситуацію з опалюванням на окупованих частинах області. Так за його даними, жахлива ситуація з початком опалювального сезону спостерігається в окупованих містах Луганщини. Хоча у так званому "уряді лнр" хизуються 99-відсотковою готовістю до зими.

Водночас, новосибірські фахівці ледве встигають провести роботи на системах теплопостачання Біловодського району. Обіцяють повністю відновити до 1 листопада.

"Це не централізоване опалення домівок, а під’єднання соціальних об’єктів до котелень в громаді, де бойові дії практично не проводилися. Там, де дійсно необхідна допомога спеціалістів, люди кинуті напризволяще. У Лисичанську, Сєвєродонецьку та інших містах житловий фонд залишився без опалення, подекуди вікна квартир досі без скла, а плівка вже не рятує. В багатоповерхівках пошкоджені дахи. Або повністю відсутні – їх розібрали підрядники з росії. Хотіли відремонтувати, але ще в вересні зникли в відомому напрямку", - зазначив Гайдай.

Місцеві жаліються, що наразі неможливо навіть наповнити газові балони – на заправках людям відмовляють.

Голова ОВА заявив, що коли наші військові дозволять заїхати у звільнені населені пункти, то місцевому населенню запропонують евакуацію на зимовий період, "а також працюватимемо, щоб забезпечити людей теплом, водою, зв’язком".

"Багато хто з українців очікував деокупацію Луганщини такою ж швидкою, як і Харківщини. Однак саме в нашому регіоні скупчилися всі ті військові, хто біг з Харківщини", - підсумував Гайдай.

Звільнення Луганщини

Наразі триває контрнаступ українських захисників. ЗСУ відтіснили окупантів до Луганської області. 5 жовтня Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Станом на 9 жовтня стало відомо про звільнення ЗСУ семи населених пунктів.

11 жовтня Гайдай висловив думку, що просування української армії на Луганщині буде продовжуватися, але не так стрімко, як на Харківщині, оскільки російські війська встигли підготуватися.

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