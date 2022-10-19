Він додав, що зараз росіяни виконують на місцях швидкі ремонти, щоб продемонструвати, що щось роблять.

На відновлення Луганської області після деокупації знадобиться близько семи років. Розпочати якісь роботи можна буде лише після повного звільнення регіону.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі проекту Freeдом.

Водночас на повне розмінування території може піти 10 років.

"Росіяни виконують швидкі ремонти, кажучи жителям Луганської області, що так звана "ЛНР" вісім років нічого не робила, а Росія робить", - додав він.

За словами очільника області, російські окупанти наразі реактивною артилерією руйнують Стельмахівку, з якої їх нещодавно вигнали ЗСУ. Крім того, вони намагаються пробитися у напрямку Лимана.

"Захисні бетонні споруди, які окупанти встановлюють у Луганській області, вони особисто називають "лінією Вагнера", - зазначив Гайдай.

Звільнення Луганщини

Наразі триває контрнаступ українських захисників. ЗСУ відтіснили окупантів до Луганської області. 5 жовтня Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

За словами Гайдая, Луганщина – найскладніша область для деокупації. Оскільки російські загарбники, які втекли з майже повністю звільненої Харківщини та Лиману, втекли саме сюди. Концентрація військових тут максимальна, зазначає глава ОВА.

Станом на 9 жовтня стало відомо про звільнення ЗСУ семи населених пунктів.

11 жовтня Гайдай висловив думку, що просування української армії на Луганщині буде продовжуватися, але не так стрімко, як на Харківщині, оскільки російські війська встигли підготуватися.

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