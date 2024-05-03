Міністр оборони Франції Франсуа Лекорню за підсумками зустрічі зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто заявив, що "протиповітряна оборона Європи має базуватись навколо перспективного зенітно-ракетного комплексу SAMP/T NG".
Як зазначає "Діфенс Експрес", таку заяву очільника французького оборонного відомства можна назвати подвійно амбітною.
"Бо з однієї сторони, це пропозиція будувати загальноєвропейську ППО вже зараз на основі зенітно-ракетного комплексу, який буде лише в перспективі. А з іншої сторони, тут мова заодно і про амбіції Франції отримати щось на кшалт "європейського аналога THAAD" на базі того ж SAMP/T як "європейського аналогу Patriot", - сказано у статті.
На даний момент передбачається, що перспективний SAMP/T NG зможе збивати крилаті ракети на дистанції до 150 кілометрів, а балістичні цілі – навіть на дистанції 600 кілометрів. Такий ЗРК включатиме в себе покращену РЛС Ground Fire 300 та базуватиметься на перспективній протиракеті Aster 30 Block 1NT, роботи по якій йдуть ще з 2015 року.
"Окремо цікаво, що французи хочуть зробити SAMP/T NG здатним перехоплювати навіть аеробалістичні чи гіперзвукові ракети, як наприклад російський Х-47М2 "Кинжал". Вперше про таку амбіцію офіційно було заявлено в лютому 2023 року на рівні парламенту Франції, а до того моменту були тільки "окремі розмови" від компанії Thales, чи можна надати перспективному SAMP/T NG можливості збивати гіперзвукові повітряні цілі. Окремо показовим на цьому тлі виступив даний 2 травня цього року коментар генерального делегата по озброєнням (DGA) Еммануеля Чіви для італійської газети Figaro про те, що в рамках проекту по SAMP/T NG Франція хоче створити комплекс, який "буде технологічним проривом, порівняно з американським Patriot", - вважають аналітики.
Зазначається, що успіхи українських зенітників у збитті "Кинжалів" показали, що по факту ці російські ракети мають значно гірші характеристики, аніж заявляв Кремль.
SAMP/T для України - деталі
Уряд Італії збирається затвердити пакет військової допомоги для України до саміту G7 13 червня. Як пише італійська газета La Repubblica, уряд на чолі з Джорджією Мелоні вирішив схвалити дев’ятий міжміністерський указ про військову допомогу Україні, який передбачатиме постачання системи ППО SAMP/T.
Італія має п’ять таких систем. Рим хоче передати Україні систему, яку позичав Словаччині. Ще частину систем використають для захисту місця проведення саміту G7.