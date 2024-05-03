Успіхи українських зенітників у збитті "Кинжалів" показали, що по факту ці російські ракети мають значно гірші характеристики, аніж заявляв Кремль.

Міністр оборони Франції Франсуа Лекорню за підсумками зустрічі зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто заявив, що "протиповітряна оборона Європи має базуватись навколо перспективного зенітно-ракетного комплексу SAMP/T NG".

Як зазначає "Діфенс Експрес", таку заяву очільника французького оборонного відомства можна назвати подвійно амбітною.

"Бо з однієї сторони, це пропозиція будувати загальноєвропейську ППО вже зараз на основі зенітно-ракетного комплексу, який буде лише в перспективі. А з іншої сторони, тут мова заодно і про амбіції Франції отримати щось на кшалт "європейського аналога THAAD" на базі того ж SAMP/T як "європейського аналогу Patriot", - сказано у статті.

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На даний момент передбачається, що перспективний SAMP/T NG зможе збивати крилаті ракети на дистанції до 150 кілометрів, а балістичні цілі – навіть на дистанції 600 кілометрів. Такий ЗРК включатиме в себе покращену РЛС Ground Fire 300 та базуватиметься на перспективній протиракеті Aster 30 Block 1NT, роботи по якій йдуть ще з 2015 року.

"Окремо цікаво, що французи хочуть зробити SAMP/T NG здатним перехоплювати навіть аеробалістичні чи гіперзвукові ракети, як наприклад російський Х-47М2 "Кинжал". Вперше про таку амбіцію офіційно було заявлено в лютому 2023 року на рівні парламенту Франції, а до того моменту були тільки "окремі розмови" від компанії Thales, чи можна надати перспективному SAMP/T NG можливості збивати гіперзвукові повітряні цілі. Окремо показовим на цьому тлі виступив даний 2 травня цього року коментар генерального делегата по озброєнням (DGA) Еммануеля Чіви для італійської газети Figaro про те, що в рамках проекту по SAMP/T NG Франція хоче створити комплекс, який "буде технологічним проривом, порівняно з американським Patriot", - вважають аналітики.

Зазначається, що успіхи українських зенітників у збитті "Кинжалів" показали, що по факту ці російські ракети мають значно гірші характеристики, аніж заявляв Кремль.

SAMP/T для України - деталі

Уряд Італії збирається затвердити пакет військової допомоги для України до саміту G7 13 червня. Як пише італійська газета La Repubblica, уряд на чолі з Джорджією Мелоні вирішив схвалити дев’ятий міжміністерський указ про військову допомогу Україні, який передбачатиме постачання системи ППО SAMP/T.

Італія має п’ять таких систем. Рим хоче передати Україні систему, яку позичав Словаччині. Ще частину систем використають для захисту місця проведення саміту G7.

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