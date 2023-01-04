Президент зазначає, що зараз немає жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував передачу Україні танків французького виробництва. Він наголосив на необхідності поставити крапку в російській агресії саме цього року.

У своєму відеозверненні ввечері 4 січня 2023 року глава держави також закликав не відкладати жодну з оборонних можливостей, які могли б допомогти пришвидшити українську перемогу.

"Сьогодні є нові й потужні результати від нашого дипломатичного марафону. Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень. І я дякую президенту Макрону за це лідерство. Отримаємо більше бронетехніки, зокрема колісні танки французького виробництва", – зазначив Зеленський.

Відео дня

Він додав, що це те, що дає чіткий сигнал усім іншим партнерам України - "немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка".

"А це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців і спокій для всіх європейців. Саме перед новим "Рамштайном" такий сигнал надзвичайно актуальний. Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року і не відкладати жодну з тих оборонних можливостей, які здатні пришвидшити поразку держави-терориста", – наголосив президент України.

Зеленський зауважив, що сучасна західна бронетехніка, танки західного зразка – це якраз одна з таких можливостей.

Озброєння для України: останні новини

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що збройні сили України незабаром повинні отримати американські бойові машини піхоти Bradley. Він наголосив, що ці БМП можуть значно підвищити боєздатність ЗСУ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прогнозує, що незабаром Збройні сили України отримають від партнерів нову броньову та вогневу міць, у тому числі танки. При цьому, за його словами, відбувається велика робота над тим, аби Німеччина передала Україні танки Leopard.

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