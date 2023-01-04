Президенти України та Франції погодили подальшу співпрацю щодо посилення української системи протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський подякував президенту Франції Еммануелю Макрону за рішення передати Україні легкі танки і бронетранспортери Bastion.

Як йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Зеленського, президент України зазначив, що провів тривалу і детальну розмову з Макроном щодо поточної ситуації.

"Подякував за рішення передати Україні легкі танки і Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами в цьому ж напрямку. Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних можливостей. Також домовилися працювати над реалізацією формули миру", - повідомив Зеленський.

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Він подякував Макрону і додав, що його лідерство "прискорює нашу перемогу".

Що таке БТР Bastion

Bastion - французький багатоцільовий бронетранспортер виробництва компанії Acmat.

БТР Bastion поставляються в країни Африки, на Близький Схід і в Північну Америку.

У жовтні 2022 року стало відомо, що Франція передасть Україні 20 колісних БТР ACMAT Bastion.

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