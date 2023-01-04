Цього року Україна має отримати таке озброєння, яке не могла отримати минулого року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прогнозує, що незабаром Збройні сили України отримають від партнерів нову броньову та вогневу міць, у тому числі танки, сказав він під час онлайн-брифінгу.

"Зараз президент Зеленський та вся його дипломатична команда інтенсивно працює над новими рішеннями щодо постачання нових типів західної зброї. Йдеться насамперед про постачання танків західного зразка та іншої бронетехніки", - сказав Кулеба.

Як наголосив глава МЗС, немає сумнівів, що "вже незабаром українське військо матиме додаткову броньову та вогневу міць".

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При цьому, як сказав міністр, відбувається велика робота над тим, аби Німеччина передала Україні танки Leopard.

"Я казав минулого року, що переконаний, у 2023 році ми отримаємо те, що не могли з різних причин отримати в 2022. Я можу лише підтвердити слова, що так і буде, але на все свій час. Чекайте на новини", - заявив міністр.

Як сказав глава МЗС, Україна очікує на розуміння усіма партнерами особливої відповідальності нинішнього моменту у страшній війні, яку Росія розв'язала проти України.

"Чим міцнішою стає Україна, тим швидше ця війна наближається до кінця. Це має стати аксіомою для кожного нашого партнера. Ми покладаємо великі надії на нові рішення про оборонну підтримку з боку партнерів", - сказав Кулеба.

У цьому зв'язку, він сказав, що незабаром відбудеться наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8").

"Воно буде дуже важливим для оголошення нових рішень", - сказав Кулеба.

Рамштайн-8 - чого чекати

Восьме засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у січні, до групи допомоги Україні приєднаються декілька нових країн.

За словами військового експерта Олега Жданова, засідання має відбутися після Різдва. На ньому буде вирішуватися чергове питання поставок техніки і озброєння в Україну.

Заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник президента України Андрій Сибіга повідомив, що на найближчому засіданні Контактної групи з питань оборони слід очікувати на рішення з максимального підсилення України.

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