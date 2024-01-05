Триває робота з усіма партнерами для того, щоб цього місяця Україна отримала достатній обсяг оборонних пакетів, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що витримати цей рік - означає витримати всю цю повномасштабну війну, яку Росія веде проти України.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців. Президент зазначив, що постійно перебуває на зв’язку з військовими, з українськими командувачами. "Кожного дня, кожної ночі цього року - нові жорсткі бойові зіткнення. Найбільш інтенсивні бої - Авдіївка, Мар’їнський напрямок, Бахмутський, Лиманський, Куп’янський. Південь нашої держави. Абсолютно героїчна робота наших воїнів. Усіх Сил оборони та безпеки. Кожної бригади, яка на передовій. Кожного підрозділу. Усіх, хто працює на оборону. Усіх, хто допомагає", - повідомив Зеленський.

"І головний пріоритет нашої держави - незмінно - дати все необхідне для захисту України та для наших активних дій. Боєприпаси. Дрони. Техніка. Особовий склад. Витримати цей рік - означає витримати всю цю війну. Важливий час. Багато в чому вирішальний. Дякую всім, хто це усвідомлює. Хто допомагає державі ставати сильнішою, а нашим воїнам - мати змогу знищувати ворога", - наголосив глава держави.

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Крім того, президент заявив, що триває робота з усіма партнерами й для того, щоб цього місяця Україна отримала достатній обсяг оборонних пакетів.

"Зараз уже маємо черговий оборонний крок Німеччини для України. Це ракети для ППО, це артилерія калібру 155, а також інші необхідні речі. Дякую! Дуже вчасний пакет. Чекаємо таких кроків і від інших наших партнерів, зокрема, Сполучених Штатів. Щоб і цієї зими, як минулої, російський терор ні в чому не міг виграти", - додав Зеленський.

Триває повномасштабна війна - новини України варто знати

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2023 року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний висловив переконання, що 2024-й воєнний рік буде відрізнятися від минулого.

5 січня очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що росіяни активізували свої дії на всіх напрямках біля Авдіївки, однак плани російського диктатора Володимира Путіна щодо цього міста провалилися.

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