Звернення президента держави здебільшого стосувалося війни в Україні.

В останні хвилини 2023 року президент України Володимир Зеленський звернувся до співгромадян із новорічним привітанням. Глава держави, зокрема, зазначив, що за цей рік Україна і її громадяни стали сильнішими.

"676 днів тому на цьому самому місці я звертався до вас, українці, і повідомляв про початок повномасштабної війни. Ми не знали тоді, що чекає на нас попереду. Чимало хто не вірив, що ми витримаємо тиждень. Мало хто вірив, що виборемо 2022 рік, не кажучи вже про те, що ми вистоїмо 23-й. А сьогодні ми зустрічаємо 2024 рік", - зазначив Зеленський.

За його словами, протягом цього року в Україні 6 тисяч разів лунали сигнали повітряної тривоги.

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"І щоночі, і щодня працювали наші сили ППО, героїчно захищаючи небо України. Аби ми 6 тисяч разів могли почути відбій. ... І хай би скільки випускав ворог ракет, хай би скільки було обстрілів та атак – підлих, безжалісних, масованих – у прагненні зламати нас, українців, залякати, збити Україну з ніг, загнати під землю, ми все одно піднімемось. Бо той, хто приносить на нашу землю пекло, одного дня побачить його з власного вікна", - підкреслив глава держави.

Зеленський побажав українцям у 2024 році "тепла та здоров’я".

"Тим, у кого є рідне серце, – хай живуть довго. Тим, кого втратили, – хай залишаться в серці. Коханим – часу. Часу якнайбільше. Дітям – здійснення ваших бажань. Усім людям – людського щастя. А Україні нашій – перемоги й миру", - сказав президент.

Новорічне привітання Зеленського з 2023 роком

Торік у своєму привітанні Зеленський висловив надію, що 2023-й стане роком повернення українців додому, а кордонів - до меж 1991 року. У новорічному привітанні президент наголосив, що цей рік має стати роком повернення. Повернення українських воїнів та полонених до родин, а переселенців – додому.

Також президент наголосив, що для України немає інших варіантів, лише перемога. За словами Зеленського, 24 лютого 2022 року мільйони українців зробили вибір, обравши не білий прапор, а синьо-жовтий стяг, не втечу, а зустріч ворога, а також опір та боротьбу.

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