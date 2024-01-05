Українські бійці не дали супротивникам змоги відсвяткувати взяття Авдіївки до Нового року і вистоять у майбутньому, підкреслив очільник міської військової адміністрації.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що ворог активізував свої дії на всіх напрямках біля Авдіївки.

Водночас він впевнений, що попри всі сили та техніку, російські окупаційні війська не візьмуть місто "до виборів у РФ" у березні цього року, розповів чиновник в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Вчора ворог активізувався на всіх напрямках, що стосуються авдіївського відтинку. Вони почали вчора штурмувати близько 20 напрямків. Дійсно, дуже-дуже непроста ситуація. Ця тактика ворога з оточення міста - вона ж не почалась від 10 жовтня (минулого року, - УНІАН), вона почалась ще на весні 2022 року, приблизно з травня місяця. Звичайно, що за цей період були різні етапи більш активних фаз і менш активних фаз. Звичайно, що від 10 жовтня 2023 року дуже гаряче", - сказав він.

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Очільник Авдіївської МВА зазначив, що головним подарунком від українських воїнів стало те, що "місто зустріло новий 2024 рік і після цього під контролем української влади, чим зламали всі плани Путіна (російський диктатор Володимир Путін, - Ред.)".

"Не дали окупантам змоги відсвяткувати взяття Авдіївки до Нового року. Всі дедлайни їхні ламаються з першого дня повномасштабної війни. Я впевнений, що і надалі будуть ламатися. Не буде у них можливості відсвяткувати взяття Авдіївки до псевдовиборів в РФ (президентських, - УНІАН), не дивлячись на всю ту кількість особового складу і техніки, яку вони кидають на штурм Авдіївки. Я впевнений, що витримаємо і вистоїмо", - підкреслив Барабаш.

За його словами, російські війська завдають щодня десятки авіабомбових ударів по Авдіївці, місто стає непридатним для життя. Вже "більше ніж півтора року місто живе, а люди в ньому виживають".

"Останні декілька днів, до вчора, було умовно кажучи, зменшення активності ворога, що стосується активності штурмових дій. Але ж вони компенсували це все обстрілами зі ствольної та реактивної артилерії, з мінометів та танків, а також завданням ударів авіабомбами. Суто по місту, по громаді було нанесено: 1 січня - 22 удари, 2 січня - 31 удар, 3 січня нанесено 19 ударів, 4 січня - 17, за сьогодні вже понад 10 авіабомбових ударів нанесено. Для життя дійсно це вже дуже непридатне місто. Містяни здебільшого ховаються від обстрілів і живуть у підвалах багатоповерхових будинків та приватних осель. При цьому кожного дня, особливо якщо подивитись за останній тиждень, є загиблі або поранені серед цивільних", - акцентував Барабаш.

За його словами, попри щоденні обстріли та ускладнену небезпекою логістику, в місті продовжує функціонувати лікарня, завозяться продукти та те, що треба для гігієни.

"Станом на зараз один лікар і 4 медичні сестри залишаються в місті. Щодо медпрепаратів - все є в наявності, навіть інсулін, бо є інсулінозалежні люди в місті. Продукти харчування та гігієни завозиться здебільшого військовою адміністрацією та волонтерами, які допомагають. Дуже складна дорога, логістика, вдень майже під постійними обстрілами. По місту теж дуже складне пересування, тому що за останній тиждень менш як 40 масованих ворожих обстрілів за добу не буває, поодинокі ми взагалі вже не рахуємо", - підкреслив Барабаш.

Голова Авдіївської МВА зазначив, що цивільні мешканці, які залишились в місті, не хочуть евакуйовуватись. "Сьогодні евакуації не було, бо не було охочих. Станом на сьогоднішній ранок 1169 людей ще залишається в місті", - поділився чиновник.

У центрі уваги Авдіївка - новини сьогодні варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, 5 січня у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що на лінії фронту відбулося 59 бойових зіткнень з противником. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати спроби ворога оточити місто Авдіївка, стійко тримають оборону і завдають російським загарбникам значних втрат. Зазначається, що Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 ворожих штурмів поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

Британська розвідка, аналізуючи зміни на фронті, зазначає, що в Україні наземні бої минулого тижня, як і раніше, характеризувались або статичною лінією фронту, або дуже поступовим локальним просуванням російських окупантів на ключових ділянках. За даними британців, активні бої за Авдіївку продовжуються.

Військові аналітики вважають, що окупанти вже кілька разів "переносили" дедлайн захоплення Авдіївки Донецької області. Раніше російським військам було поставлено завдання захопити місто до 14 грудня минулого року, потім - до 1 січня 2024 року. А якщо спроби будуть невдалими, тоді російські окупанти будуть готові на ще один дедлайн - до 15 березня, коли відбуватимуться вибори президента РФ.

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