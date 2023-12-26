Залужний заяви, що важко спрогнозувати, якими мають бути ці втрати у ворога, але зупинятися не можна.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відстоює позицію, що треба продовжувати завдати російським загарбникам втрати до того часу, поки вони не відмовляться від ведення війни проти України. Про це Залужний сказав на брифінгу в Києві.

"Я вже колись казав, що це була одна із самих моїх головних помилок, що я вважав, що таку кількість втрат, яку ми завдали противнику навіть рік назад, може зупинити (російську армію - УНІАН). Така кількість втрат мабуть зупинила би будь-яку країну, але я розумію, що це не Російська Федерація", - відзначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що добре видно, що відбувається на лінії фронту: гори російських тіл, які навіть ніхто не намагається забрати.

Відео дня

"Їх з'являється там з кожним днем усе більше і більше, і на жаль, це таке відношення Російської Федерації до власних людей", - додав Залужний.

"На сьогоднішній день важко спрогнозувати, скільки ще необхідно нанести втрат для того, щоб це все припинилось. Я вважаю, що необхідно це робити постійно рівно до того моменту, поки війна не закінчиться, поки противник не відмовиться від ведення бойових дій проти нашої країни", - наголосив Залужний.

Втрати РФ в Україні - деталі

За минулу різдвяну добу Збройні сили України ліквідували понад тисячу військових армії РФ - врожай становить 1010 окупантів. Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення становлять 354 тис. 960 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: