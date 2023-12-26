Знищено ще 37 бойових броньованих машин та 22 ворожих танки.

За минулу різдвяну добу Збройні сили України ліквідували понад тисячу військових армії РФ - врожай становить 1010 окупантів.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення становлять 354 тис. 960 осіб.

Ворожих танків було знищено 5 тис. 899 (+22) одиниць, бойових броньованих машин - 10 тис. 956 (+37), артилерійських систем - 8 тис. 366 (+19), реактивних систем залпового вогню - 934.

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Крім того, засобів протиповітряної оборони було знищено 614 (+1) одиниць, літаків - 329, гелікоптерів - 324, безпілотників оперативно-тактичного рівня - 6 тис. 458 (+22), крилатих ракет - 1 тис. 618 (+1).

Також кораблів/катерів було знищено 23 (+1) одиниці, підводних човнів - 1, автомобільної техніки та автоцистерн - 11 тис. 109 (+34) та спеціальної техніки - 1 тис. 239 (+5). У Генштабі додали, що дані ще уточнюються.

ЗСУ знищили великий десантний корабель РФ в цю добу

ЗСУ знищили 13 ударних безпілотників та великий десантний корабель.

Близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" в районі Феодосії (Крим).

Крім того, з 18:30 25 грудня по 03:00 26 грудня ворог атакував з південно-східного напрямку ударними безпілотниками типу Shahed. Усього було зафіксовано пуски 19 "Шахедів" із районів Балаклава - Крим та Приморсько-Ахтарськ - Росія.

Так, силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України було знищено 13 ворожих безпілотників в межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

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