Зокрема, опівдні по Микільському Херсонської області було зафіксовано щонайменше 26 "прильотів".

Російські окупанти атакували Харківську та Херсонську області, унаслідок чого загинули троє людей.

Як повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, уночі, близько 02:30, російські війська завдали артилерійського удару по селу Подоли Курилівської громади Куп’янського району. Унаслідок одного із влучань сталося загоряння у приватному будинку. Площа пожежі становила близько 120 кв.м.

"Під час пожежогасіння виявлено тіло загиблого чоловіка. Вже о 03:08 вогонь вдалось локалізувати. Остаточна ліквідація відбулась о 08:40", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що окупаційні війська атакували Херсонщину.

"Опівдні по Микільському зафіксовано щонайменше 26 "прильотів". Ворожим вогнем пошкоджено з десяток житлових будинків. Під завалами однієї з осель рятувальники виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка", - зазначив він.

Також близько 10:40 росіяни обстріляли Тягинку. "Травми, несумісні з життям, отримала одна людина", - повідомив голова ОВА.

Російські обстріли - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше російські війська обстріляли прикордонне село в Чернігівській області під час роздачі хліба. Загарбники атакували цивільних людей з дрона.

Унаслідок удару люди не постраждали, але уламками було пошкоджено легковий автомобіль з хлібом.

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