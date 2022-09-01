Наразі винищувачі тренуються в прикордонних районах Брестської області.

Тренувальна зона винищувачів у Білорусі змістилася значно ближче до кордону з Україною.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

"Наразі винищувачі тренуються в прикордонних районах Брестської області", – йдеться в повідомленні.

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"Беларускі Гаюн" інформує, що о 14:30 з Бреста в бік півдня летіли 4 винищувачі. О 14:35 з Кобрина у бік південного заходу летіли два вертольоти Мі-24 ВПС РБ. О 14:40 з Бреста винищувачі розвернулися в бік Заходу. О 14:50 з Кобрина два винищувачі полетіли в бік півночі, з півночі приєдналися ще два винищувачі.

"Зауважимо, що на початку цього тижня винищувачі з Ліди і Барановичів, а також вертольоти з Мачулищ почали тренуватися над 230-м загальновійськовим полігоном "Обуз-Лісновський" (Барановицький район), проте в даний момент схоже, що їхня тренувальна зона змістилася значно ближче до кордону з Україною", – наголосили в проекті.

Раніше повідомлялося, що білоруські військові продовжують посилену охорону ділянки кордону з Україною в Брестській і Гомельській областях.

Також стало відомо, що 8-14 вересня в Білорусі заплановано проведення спільних з російськими військовими навчань.

За легендою, передбачається звільнення частини втраченої території умовної держави. У Генштабі зазначали, що не виключається, що маються на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей.

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