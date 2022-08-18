Російську "пташку", ймовірно, приземлили на Харківщині.

Українські воїни приземлили чергову російську "пташку". Черговою ціллю став винищувач Су-30СМ - один з найновіших літаків РФ.

Про це повідомив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Ворожий винищувач з бортовим номером RF81771, ймовірно, збили у Харківській області. Він був одним з найновіших літаків РФ, які бомбардують область.

"Собівартість $50 млн. Випущений Іркутським авіазаводом у 2018 році та переданий до 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку, який розташований в місті Курськ, поруч з українським кордоном. Заступник командира полку Сергій Косик був збитий в березні та знаходиться в полоні на території України", - зазначає журналіст.

Водночас воєнкор Роман Бочкала опублікував світлину розкритого парашута для пілота. Ймовірно, він катапультувався. Даних про його долю немає.

Нагадаємо, 9 серпня, в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів на російській військовій авіабазі" Саки " в Новофедорівці. Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

Forbes підрахував, що перед вибухами на аеродромі розміщувалась авіатехніка вартістю $650 млн – $850 млн.

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