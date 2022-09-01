В Брестській та Гомельській областях кордон посилено охороняють.

Білоруські військові продовжують посилену охорону ділянки кордону з Україною в Брестській та Гомельській областях.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без змін. Підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також наголошують, що зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки Білорусь.

Тим часом на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил РФ у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог із застосуванням ствольної артилерії здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Кам’янська Слобода та Залізний Міст Чернігівської області.

31 серпня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що якісь "незрозумілі рухи Білорусі", з точки зору стратегічних рухів, можна було очікувати на перших тижнях війни.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ вдерлися в Україну, зокрема, з білоруської території.

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