Бійці Третьої окремої штурмової бригади виклали у мережі кадри, зняті у підвалах заводу "Коксохім" в Авдіївці. Відео опубліковане у Telegram-каналі ОШБр.
Зазначається, що всередині заводу військові укриваються від постійних обстрілів противника, а медики стабілізують поранених.
"Навіть тоді, коли від чергових КАБів сиплеться стеля", - ідеться у підписі до відео.
Ситуація в Адвіївці - останні новини
У Третій окремій штурмовій бригаді повідомили, з якими силами ворога йдуть бої в Авдіївці. Зазначається, що проти сил бригади на їхній ділянці фронту в Авдіївці воює не менше 15 тисяч особового складу армії ворога.
Військові повідомили, що окремі задачі виконує особовий склад ГРУ, який здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації й артилерії.
Раніше УНІАН повідомляв, що ЗСУ відходять з позиції на околиці Авдіївки.
Командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що після багатьох місяців протистояння ухвалено рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці міста.
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