Попри те, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно тяжкою.

Проти сил Третьої окремої штурмової бригади на їхній ділянці фронту в Авдіївці — не менше 15 тисяч особового складу армії ворога. Про це повідомляється в офіційному каналі 3-ї ОШБр в Telegram.

"Нашою бригадою завдано критичних уражень 74-й та 114-й окремим мотострілецьким бригадам ЗС РФ. Обидва ворожі підрозділи — фактично "стерті". Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4200 "200-ми" і "300-ми" противника", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вагомих втрат наразі зазнає і 30-та ОМСБр ЗС РФ, точаться бої проти 35-ої та 55-ої ОМСБр 41-ї армії, й проти 21-ої та 15-ої ОМСБр 2-ї армії.

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За наявними даними Третьої штурмової, сили противника на їхній ділянці фронту наступні: 35-та; 55-та й 74-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 41-ої загальновійськової армії. Також: 15-та, 21-а й 30-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 2-ої загальновійськової армії.

"Проти українських сил зокрема воює 114-та окрема мотострілецька бригада — колишній 11-ий окремий мотострілецький полк так званої "ДНР". Окремі задачі виконує особовий склад ГРУ, що здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації й артилерії. Попри те, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно тяжкою", - заявили в 3-й ОШБр.

Ситуація в Адвіївці - останні новини

Заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов заявив, що на одній із ділянок в Авдіївці бійці ОШБр перебувають в повному оточенні. За його словами, "противник дійсно дуже переважає нас".

Військовий зазначив, що серед противників є представники ГРУ ЗС РФ, які є таким собі флагманом у тиску на місто Авдіївка, "щодо ситуації в місті, в деяких відрізках вона критична, десь напружена".

Також УНІАН повідомляв, що ЗСУ відходять з позиції на околиці Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що після багатьох місяців протистояння ухвалено рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці міста.

За його словами, рішення відійти було ухвалено з метою збереження особового складу і поліпшення оперативної обстановки.

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