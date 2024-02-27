Пізніше бійці отримали наказ на перегрупування сил на певні рубежі за межами міста, після чого поетапно перегрупували свої сили, допомогли деяким іншим підрозділам.

Заступник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що в Авдіївці завдання перед його підрозділом змінювалися кілька разів. За його словами, це було пов'язано з тим, що дуже інтенсивно і динамічно змінювалася обстановка, яка там була, пише NV.

"Ми в той час перебували на відновленні після майже року боїв у Бахмуті, і до кінця це відновлення не пройшли. Нам прийшов наказ висуватися в Авдіївку із завданням стабілізації ситуації. На момент, коли ми вже почали заходити в Авдіївку, було зрозуміло, що навіть стабілізація буде вкрай складним завданням, тому що ми зайшли вже у вуличні бої: частина міста вже не контролювалася ЗСУ. Першими завданнями для нас були утримання логістичних шляхів для того, щоб не були оточені окремі угруповання в місті. Далі завдання-завдати максимальної поразки ворогові і знищити якомога більше особового складу і техніки, ніж кілька діб і займалися наші штурмові і механізовані батальйони", - заявив він.

За його словами, в міських боях вони одночасно і утримували позиції, і проводили рейдові пошукові дії по знищенню ворога в самому місті.

Відео дня

"Вже є багато відео від ворога, де він скаржиться, що його заманювали в пастки. Це і є результат Третьої Штурмової в самому місті. Але нам було зрозуміло, що співвідношення сил не є співмірним і утримати напрямок основних зусиль ворога буде неможливо тими силами, які є: одночасно на нас наступало сім бригад РФ. Ті сили, які у нас були, утримати той натиск, враховуючи кількість особового складу, техніки, артилерії, не могли. Ще враховуючи безперервно працюючу авіацію, яка перетворювала в пил будь-які наші позиції, або зміцнення, за які ми намагалися чіплятися. Тому ворог просувався містом і в останні дні деякі з наших підрозділів вже були в оточенні або в частковому оточенні", - розповів Жорін.

Пізніше бійці отримали наказ на перегрупування сил на певні рубежі за межами міста, після чого поетапно перегрупували свої сили, допомогли деяким іншим підрозділам.

"І продовжили виконувати бойові завдання на цих рубежах, чим і займаємося досі, бо ворог не зупинився. Вони намагаються просуватися і за містом. Це потрібно ворогові для того, щоб можна було в місті ховати свої логістичні переміщення для того, щоб використовувати Авдіївку, вірніше те, що від неї залишилося, для накопичення сил. Йому треба відтіснити нас від смуги міста. Ми разом з іншими підрозділами намагаємося утримувати спроби просування ворога", - додав він.

Захоплення Авдіївки РФ - втрати окупантів

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ та військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що у боях за Авдіївку російські окупаційні війська втратили більше людей, ніж Радянський Союз під час війни в Афганістані. За 4 місяці активних боїв там ліквідували щонайменше 17 тисяч загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: