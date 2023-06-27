Британські аналітики пояснили, як українцям вдалося здобути цю невелику, але важливу символічно перемогу.

ВСУ змогли закріпитися на невеликій ділянці території в районі Красногорівки, яка була окупована з 2014 року. Це стало можливим завдяки "перенапруженню зусиль" окупантів на тлі українського контрнаступу, повідомляє британська розвідка.

Британці констатують, що просування українських десантників на схід від села Красногорівка стало першим випадком після торішнього вторгнення Росії, коли українські війська відвоювали територію, що знаходилася під російською окупацією з 2014 року.

"Недавні багаторазові одночасні українські атаки по всьому Донбасу, ймовірно, призвели до перенапруження сил "Донецької Народної Республіки" і Чечні, що діють в цьому районі", – вважають британські аналітики.

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Звільнення ділянки під Красногорівкою - що відомо

24 червня українське командування підтвердило інформацію про те, що ЗСУ змогли просунутися в районі Мар'їнки і зайняти позиції, які російські окупанти утримували з 2014 року. Однак фактично це сталося на тиждень раніше, ніж було повідомлено публічно.

За непідтвердженими даними, в перші дні повномасштабного вторгнення РФ українські десантники зуміли зайти в Горлівку, яка також знаходиться під окупацією з 2014 року. Однак закріпитися в місті тоді не вдалося, і українським бійцям довелося відійти на вихідні позиції.

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