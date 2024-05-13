Серед них – два льотчики, які 19 квітня були ліквідовані, зокрема, під час знищення ЗСУ ворожого стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 зі складу 22-ї дивізії.

Українські розвідники визначили, хто обстрілює Україну крилатими ракетами. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Йдеться, що оперативники та аналітики ГУР ідентифікували особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ. Зокрема, йдеться за військову частину 06987, аеродром базування "Енґельс" (Саратовська область РФ), причетну до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.

До складу вказаної дивізії входять два бомбардувальні авіаційні полки. Це 121-й полк – в/ч 85927, аеродром базування "Енґельс", стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160; та 52-й полк – в/ч 33310, аеродром базування "Шайковка" Калузької області, дальні бомбардувальники Ту-22М3.

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"Встановлено особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160). Саме ці льотчики є відповідальними за численні жертви й руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять з території РФ", - йдеться у повідомленні.

ГУР оприлюднило список ідентифікованих російських військових. У ньому – близько 30 прізвищ, з паспортними даними та фото.

Серед них – два льотчики, які 19 квітня були ліквідовані, зокрема, під час знищення ЗСУ ворожого стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 зі складу 22-ї дивізії. Це помічник командира літака Ту-22М3 (станом на листопад 2022 року), капітан Андрій Кононов, 1989 р. н., та штурман-оператор авіаційного загону (станом на квітень 2024 року) Андрій Грушанін, 1999 р. н.

Збиття Ту-22М3 - деталі

19 квітня Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що українські воїни вперше знищили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який росіяни використовують для ударів по Україні. Глава ГУР Кирило Буданов зазначив, що літак вразили на відстані 308 км і для його знищення використовували "ті самі прийоми та ті самі засоби, які ми використовували, коли знищили в повітрі літак А-50".

За даними британської розвідки, літак брав участь в ударах по півдню України. Британські розвідники вважають, що українські військові для збиття російського Ту-22М3 використовували ракети С-200.

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