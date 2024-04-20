Зазначається, що цією ж установкою могли збити російський дрон-радар A-50 23 лютого.

Російські окупанти втратили один зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Літак брав участь в ударах по півдню України 19 квітня.

У Міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що українські військові вперше збили російський стратегічний бомбардувальник. Цю інформацію підтвердили як в Україні, так і в Росії.

При цьому британські розвідники вважають, що українські військові для збиття російського Ту-22М3 використовували ракети С-200.

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"Однак, майже точно, що повідомлення про використання ракети С-200 (SA-5) є точними, і що це була ще одна успішна операція України проти російських ВПС. Ця система, ймовірно, є тією самою установкою, яка була використана для збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення A-50 23 лютого 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Знищення Ту-22М3 - що відомо

19 квітня Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що українські воїни вперше знищили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який росіяни використовують для ударів по Україні.

У ГУР Міноборони України зазначили, що це перший випадок, коли літак стратегічної авіації РФ знищили під час виконання бойового завдання.

Пізніше джерело УНІАН у спецслужбах заявило, що Ту-22М3 було збито з радянського ЗРК С-200.

Зі свого боку глава ГУР Кирило Буданов зазначив, що літак вразили на відстані 308 км і для його знищення використовували "ті самі прийоми і ті самі засоби, які ми використовували, коли знищили в повітрі літак А-50".

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