Місцем проведення трибуналу пропонується Гаага, де розташовані відомі міжнародні правові фундації.

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію, яка закликає до створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі за скоєння злочину агресії проти України.

Про це повідомив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі. За його словами, місцем проведення трибуналу пропонується Гаага.

"Тільки що одноголосно була підтримана резолюція, яка закликає негайно створювати міжнародний трибунал над військово-політичним керівництвом Росії та Білорусі", - зазначив він.

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Трибунал для Путіна

Як відомо, у Гаазі (Нідерланди) розташовані відомі міжнародні правові фундації: Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд.

Нагадаємо, 19 січня Європаламент проголосував за резолюцію щодо створення трибуналу для вищого керівництва Росії, зокрема для Путіна, за злочини та агресію проти українців. За документ проголосували 427 євродепутатів, проти – 19, утрималися – 33.

У резолюції йдеться також про притягнення до відповідальності президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка та керівництва Білорусі як держави, з території та за підтримки якої Росія веде війну проти України.

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