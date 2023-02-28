Україна разом із партнерами продовжує роботу над створенням Спецтрибуналу для РФ. Міжнародна коаліція продовжить зростати.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що міжнародна коаліції для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та притягнення військового та політичного керівництва Росії до відповідальності продовжить зростати.

Як повідомляє прес-служба міністерства, сьогодні Кулеба закликав підтримати Спецтрибунал, відкриваючи спеціальний міністерський захід на полях 52-ї сесії Ради з прав людини ООН "Агресія проти України: вплив на права людини та гуманітарну ситуацію в Україні та світі".

Участь в заході взяли загалом 55 країн, зокрема на рівні міністрів закордонних справ: Бельгія, Данія, Ісландія, Коста Рика, Ліхтенштейн, Маршалові Острови, Словенія, Франція, Швеція.

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"Ми не припиняємо ні на мить роботи над створенням Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності політичного та військового керівництва Росії та їх поплічників за злочин агресії проти України. Всі звірства росіян є похідними від нього. Потрібно усунути причини, а не лише симптоми", - заявив міністр.

Глава МЗС України також звернув увагу на численні порушення росіянами міжнародного гуманітарного права та прав людини, воєнних злочинів, злочинів проти людяності, та геноциду, зокрема викрадення українських дітей та їх примусового усиновлення у російських сім’ях.

"Росія втілює, мабуть, наймасштабнішу в сучасній історії операцію з викрадення дітей. Конвенція про запобігання геноциду чітко визначає це як злочин геноциду. Ці діти потребують негайного захисту та повернення додому. Всі російські злочинці, які беруть участь в цій операції, мають бути притягнуті до відповідальності за участь в геноциді", - наголосив він.

Кулеба також закликав держави-члени Ради з прав людини ООН продовжити мандат Міжнародної незалежної комісії ООН з розслідування порушень в Україні.

"Міжнародна незалежна комісія ООН документує докази масштабних та системних порушень Росією прав людини, воєнних злочинів, злочинів проти людяності, які будуть використані у майбутніх міжнародних судових процесах. Продовження мандату стане вагомим внеском у забезпечення справедливості", - пояснив він.

У МЗС нагадали, що 26 січня представники 21 держави зібралися у Празі на установче засідання Коаліції зі створення Спецтрибуналу, організоване МЗС України для напрацювання параметрів притягнення політичного та військового керівництва РФ до відповідальності за злочин агресії проти нашої держави.

22 лютого МЗС України зібрало 45 держав на захід високого рівня ООН, присвячений порушенням прав людини під час російської агресії, однією з ключових тем якого стало створення Спецтрибуналу.

За підсумками переговорів Кулеби в Нью-Йорку, Гватемала стала першою країною Латинської Америки, яка вирішила приєднатися до Коаліції зі створення Спецтрибуналу.

Спецтрибунал для росіян за злочини в Україні

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Європейський парламент проголосував за резолюцію щодо створення трибуналу для вищого керівництва Росії, зокрема для Володимира Путіна, за злочини та агресію проти українців. У Європарламенті зазначили, що найважливішим практичним кроком на шляху створення спецтрибуналу має бути міжнародна спецпрокуратура для розслідування злочину агресії проти України.

26 січня Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію, яка закликає до створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі за скоєння злочину агресії проти України. Місцем проведення трибуналу пропонується Гаага.

9 лютого президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-членів Євросоюзу підтримати трибунал проти РФ і компенсаційний механізм за завдані нею збитки. А під час прес-конференції 24 лютого глава держави висловив упевненість в успіху створення спеціального військового трибуналу для злочинців з Росії та інших держав, причетних до війни проти нашої країни.

За словами заступниці Державного секретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд, міжнародний трибунал, в рамках якого Росію буде притягнуто до відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні, може бути створений до літа.

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