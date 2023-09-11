Він нагадав, що путінський режим вже послаблений.

Російський президент Володимир Путін програє в довгій війні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist.

За його словами, не зумівши швидко підкорити Україну, Путін налаштований виснажити її та рішучість її партнерів. Путін прагне перетворити Україну на дисфункціональну, знелюднілу державу, біженці з якої створюють проблеми в Європі. Однак тим часом сама Росія є крихкою.

"Путін не розуміє, що в довгій війні він програє. Тому що не має значення, що його підтримують 60% чи 70% [росіян]. Ні, програє його економіка. У міру того, як Україна посилюватиме свої удари всередині Росії, росіяни почнуть ставити незручні запитання про нездатність їхньої армії захистити їх", - сказав президент.

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Крім того, путінська влада вже була послаблена заколотом ватажка російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина. Зеленський впевнений, що вона буде ослаблена і надалі.

Президент каже, що не хоче думати про тривалу війну, однак готується до неї. "Я повинен бути готовий, моя команда повинна бути готова до довгої війни, і емоційно я готовий", - сказав він.

Скільки триватиме війна: прогнози

Нагадаємо, у серпні віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук закликала українців бути готовими до того, що повномасштабна війна триватиме довго та не закінчиться до кінця 2023 року або наступної весни.

Водночас голова української розвідки Кирило Буданов вважає, що війна з Росією не триватиме дуже довго, тому що російські загарбники фізично цього не потягнуть.

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