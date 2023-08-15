Вона каже, що треба налаштуватися на "марафон".

Українці мають бути готовими до того, що війна триватиме довго і не закінчиться до кінця року або наступної весни.

Таку думку висловила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі. "Скільки ще триватиме війна? Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. "2-3 тижні", "до кінця року", "наступної весни" - все це неправда", - написала вона.

За її словами, і громадяни країни, і представники влади мають налаштуватися на тривалу та важку війну, щоб перемогти. "Налаштовуємось на марафон, а не на спринт, на бій з дванадцяти раундів, а не з трьох", - додала Верещук.

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Коли закінчиться війна: прогнози

Раніше Міністр оборони Олексій Резніков висловив впевненість, що до наступного літа Україна зможе здобути перемогу у цій війні.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський в одному з інтерв'ю прямо сказав, що не знає, коли закінчиться повномасштабна війна.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко впевнений, що війна триватиме і наступного року, а керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут застеріг, що вона може затягнутися більш ніж на 20 років.

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