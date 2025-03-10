Тривога охопила більшу частину країни.

На Бориспільський район Київської області через Чернігівщину рухаються більше десяти груп російських ударних безпілотників.

Відповідне повідомлення з'явилося в офіційному Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України о 22:35. За даними моніторингових каналів, також росіяни атакують за допомогою безпілотних літальних апаратів Одеську область.

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Оновлено о 22:53: Повідомляють про вибухи в Одесі.

Російські обстріли України

Як відомо, країна потерпає від російських дронових та ракетних атак майже щоночі. 23 лютого Повітряні сили повідомляли про новий "рекорд" окупантів - вони запустили по Україні 267 ударних "шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів та три балістичні ракети.

Під час останнього масованого обстрілу, який стався 7 березня, було зафіксовано запуск 67 ракет різних типів та 194 БПЛА.

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