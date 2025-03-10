У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.

Російська Федерація атакує українські міста та селища дронами-камікадзе типу "Shahed", через чергову нічну атаку у деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Наразі "червоними" на мапі тривог позначені Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Черкащина, Полтавщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя та Київ. О 00:06 Повітряні сили ЗСУ повідомили про безпілотник в районі столиці.

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Російські удари по Україні

Нагадаємо, 7 березня загарбники здійснили масований обстріл країни, націлившись на об’єкти газовидобувної промисловості. Росіяни застосували 67 ракет різних типів та 194 ударних дрона та безпілотників-імітаторів різних типів.

У Повітряних силах повідомили, що у відбитті атаки вперше задіяли французькі винищувачі Mirage-2000. Загалом вдалося збити 25 крилатих ракет Х-101/Х-55, вісім "Калібрів", одну Х-59/69 та 100 ударних дронів.

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