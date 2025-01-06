У Черкасах пролунали вибухи.

У ніч на понеділок, 6 січня, російські дрони-камікадзе типу "шахед" вкотре атакують Україну, вибухи вже чули в Черкасах.

Згідно з останнім оновленням Командування Повітряних сил ЗСУ, дрони окупантів перебували на Чернігівщині, Київщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Вінниччині, на межі Черкащини та Кіровоградщини, а також східніше Дніпра.

О 00:24 Суспільне повідомило, що у Черкасах та на околицях пролунали звуки вибухів, Офіційної інформації наразі немає.

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Російські атаки на Україну

Нагадаємо, з 12:00 до 20:00 3 січня загарбницькі війська РФ атакували українські міста та позиції Збройних сил 11 ракетами та 32 безпілотними літальними апаратами.

Загалом з 30 грудня до 5 січня сили протиповітряної оборони збили 419 російських засобів повітряного нападу. Зокрема, українські бійці ліквідували дев'ять ракет різних типів, 370 ударних безпілотників типу "Shahed" та 40 БПЛА інших типів.

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