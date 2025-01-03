Загарбники також запустили безпілотники-імітатори.

З 12:00 російські окупанти запустили по Україні та контрольованій Силами оборони території Курщини 11 ракет та 32 дрони-камікадзе типу "Shahed".

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України. Так, окупанти вдарили по Курській областів п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300, запустили три балістичні ракети "Іскандер-М" по Чернігівщині, а також атакували трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 Дніпропетровську область.

Крім того, українські захисники зафіксували в небі 32 ударні безпілотні літальні апарати типу "Shahed" та безпілотники-імітатори різних типів, які запустили із північно-східного напрямку:

Відео дня

"Станом на 20:00 збито три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 13 ворожих БпЛА, 19 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

Удар по Чернігову 3 січня

Як відомо, сьогодні вдень окупанти вдарили балістикою по околиці Чернігова, зруйнувавши приватні будинки та вбивши одну людину.

Згідно з останніми даними від Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок обстрілу декілька людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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