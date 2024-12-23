Спочатку російські окупанти застосовували "Шахеди" з індексом "М" – вважається, що тоді це були дрони іранської збірки.

Наприкінці року Росія, імовірно, змогла вийти на темп виробництва Shahed-136 у 2000 дронів на місяць. Такого висновку дійшло видання Defense Express, проаналізувавши серійні номери збитих за останній час "Шахедів".

Так, на фото агенції Anadolu, яке було розповсюджено фотоагентством Getty Images видно уламки збитого дрона із номером "Ы 11934". Цей безпілотник окупанти запустили під час атаки по Харкову 21 грудня цього року.

"У випадку, якщо номери були без пропусків, то це означає, що РФ виготовила за 2024 рік вже близько 10 тисяч "шахедів" саме на своїх потужностях. Бо вже у лютому 2024 року дрони з індексом "Ы" були з номерами понад 2600", – йдеться у матеріалі.

Відео дня

Примітно, що перший випадок такого маркування був помічений у липні 2023 року.

Автори акцентують, що спочатку російські окупанти застосовували "Шахеди" з індексом "М" – вважається, що тоді це були дрони іранської збірки. Вже у 2023 році зʼявилися БПЛА з індексом "К" та подекуди "КБ" – ці збиралися в Росії, але зараз серія вже не зустрічається.

"Таким чином залишається лише констатувати, що російське виробництво "Шахедів" в Алабузі вийшла на дуже значний темп виробництва дронів. При цьому не 1 тисяча на місяць, бо це середній темп за рік під час якого щомісячні обсяги лише збільшувались. Бо станом на кінець жовтня цього року фігурував номер "Ы 7069"", – наголошує видання.

І якщо росіяни не "хімічать" з серійними номерами, це свідчить про те, що щомісячний темп виробництва "Шахедів" під кінець року у РФ досяг близько 2000 одиниць. Примітно, що раніше показники трималися на рівні до 1000 дронів щомісяця. І як Росії вдалося так наростити обсяг виробництва – окреме питання, констатує Defense Express.

Виробництво зброї в Росії

Перші результати вивчення уламків російського "Орєшніка" свідчать про те, що диктатор Путін добряче збрехав про цю ракету. Новою є лише назва, але не сама ракета – вона існує вже принаймні 6-7 років.

Тим часом ОАК повідомила про те, що виготовила та відправила у війська РФ нові бойові літаки Су-57 та Су-34. Кількість не розкривається.

Вас також можуть зацікавити новини: