Ворог атакує Україну ударними дронами, працює ППО.

У низці областей України оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ударні дрони з південного напрямку.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Також військові попередили про роботу сил протиповітряної оборони в Миколаївській та Запорізькій областях.

Починаючи з 00:00 2 липня, у ПС ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом ударних дронів на Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині. О 01:18 повідомлялося про загрозу застосування БПЛА у Черкаській області. Водночас на Сході – загроза застосування балістичного озброєння.

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Оновлено 01:30: Загроза застосування російськими окупантами ударних БПЛА поширилася і на Вінничину, повідомили в Повітряних силах.

Станом на 01:39 карта повітряних тривог в Україні виглядає так:

Оновлено 01:59: Відбій загрози застосування балістичного озброєння для Полтавської, Донецької та Харківської областей, заявили в Повітряних силах ЗСУ.

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Атаки дронів по Україні

В ніч проти 28 червня українські захисники знищили шість ударних безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136/131". Загарбники атакували Україну з південно-східного напрямку.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України попередили, що Росія може вести з Іраном переговори не лише про постачання дронів типу Shahed-136/131, а й інших БЛПА. При цьому представник ГУР Вадим Скібіцький наголосив, що серійного виготовлення "Шахедів" на території Росії українська розвідка поки не бачить.

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