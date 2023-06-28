Російські загарбники здійснили атаку з південно-східного напрямку.

Сили оборони України цієї ночі збили шість ударних безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136/131". Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Уночі 28 червня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено шість баражуючих боєприпасів "Shahed-136/131", якими російські окупанти атакували з південно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram, вночі повітряні сили оборони знищили над областю 2 ворожих безпілотники.

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Як повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець в Telegram, українські оборонці успішно знищили два ударні дрони противника.

"Однак ще два поцілили в порожнє складське приміщення в Черкаському районі", - відзначив Табурець.

За його словами, рятувальники оперативно ліквідували незначну пожежу. "На щастя, без потерпілих", - додав він.

Удари по Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed".

Також протягом минулої доби російські загарбники завдали удару по території України, задіявши 5 крилатих ракет повітряного базування Х-22 та 2 зенітні керовані ракети із С-300. Крім того, окупанти завдали 24 авіаційних удари та здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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