Крім того, росіяни намагаються розробити свої безпілотні літальні апарати - як розвідувального напрямку, так і ударного.

Росія веде перемовини про постачання інших видів дронів іранського виробництва. Крім того, не до кінця виконані й контракти щодо поставок "Шахедів", заявив в інтерв'ю РБК-Україна представник ГУР Вадим Скібіцький.

Водночас масового серійного виготовлення "Шахедів" на території Росії українська розвідка поки не бачить.

"Вони (росіяни - УНІАН) ведуть перемовини про інші дрони, можливо - і про ці ж. А по підрахунках, ви праві - десь у цих межах так воно і є. Тобто контракти ще повністю не виконані", - сказав Скібіцький.

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На сьогодні РФ насамперед буде намагатися отримати ударі БПЛА або дрони-камікадзе.

"Це те, що на сьогодні для них критично. Адже "Орлан-10", який вони випускають - він здебільшого використовується як розвідувальний безпілотник. Їхня велика кількість, яка була виготовлена ще до широкомасштабного вторгнення, дозволяє їм забезпечувати потреби в розвідці", пояснив представник ГУР.

Крім того, росіяни намагаються розробити свої безпілотні літальні апарати - як розвідувального напрямку, так і ударного. "Дуже багато буде залежати від тих комплектуючих іноземного виробництва, які заходять на територію Російської федерації. Якщо їх не буде - то не буде й ефективних безпілотників. Тому що можна зробити набагато простіше, але ефективність такого озброєння буде набагато менша, ніж це закладено в тактико-технічних характеристиках", - зазначив Скібіцький.

Іранські дрони на війні проти України - головне

З жовтня 2022 року Росія почала цілеспрямовано атакувати іранськими дронами "Шахед" об'єкти енергоінфраструктури України, щоб позбавити цивільне населення світла й тепла у зимовий період.

Попри значні втрати, енергостема продовжила працювати завдяки роботі енергетиків та ППО. "Блекауту" рашисти за весь час так і не досягли.

Наразі Росія застосовує "Шахеди" у комбінованих повітряних атаках по Україні, особливо - у напрямку Києва, щоби виснажити українську ППО.

Експерти й військові сходяться на думці, що восени окупанти продовжать "енергетичний" терор, через що Захід посилює ППО ЗСУ новими передовими ЗРК.

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