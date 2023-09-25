Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

У ніч на понеділок, 25 вересня, Росія могла запустити в бік України безпілотні літальні апарати типу "Shahed".

Пуски могли здійснити з міста Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край), повідомляється у офіційному Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України. Військові закликають українців дослухатися до сигналів повітряної тривоги.

"Увага! Імовірні пуски ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська. Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

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Інформація оновлюється...

Оновлено о 01:47: У всіх областях України відбій повітряної тривоги.

Оновлено о 01:30: Відбій по областях. Повітряні сили повідомили, що загроза БПЛА залишається для Дніпропетровської, Харківської, Донецької та Запорізької областей.

Оновлено о 01:09: Кривий Ріг - швидкісні цілі у вашому напрямку.

Оновлено о 01:00: В Одесі пролунали гучні вибухи, повідомляє Суспільне. Також раніше вибухи почули в Кривому Розі.

Оновлено о 00:53: Одеса - у вашому напрямку "шахеди", "онікси" та "калібри".

Оновлено о 00:52: Одеська область - пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у вашому напрямку.

Оновлено о 00:50: Ракети в Одеській області - напрямок на південь. Ударні БпЛА типу "Shahed" - напрямок на Одесу та Ізмаїл.

Оновлено о 00:41: Ракети змінили напрямок на південь.

Оновлено о 00:40: Кривий Ріг - в укриття.

Оновлено о 00:35: Ударні безпілотники типу "Shahed" з Чорного моря рухаються в напрямку Одеської області (Чорноморськ).

Тим часом ракети заходять в повітряний простір Вінницької області. Вінниччина - в укриття.

Оновлено о 00:30: Захід - ракетна небезпека.

Оновлено о 00:25: Ракети між Кіровоградською та Миколаївською областями, напрямок на захід. Курс може змінюватись.

Оновлено о 00:15: Дрони летять в напрямку Одеси, в бік Кривого Рогу - ракети.

Оновлено о 00:10: Комбінована атака по півдню, в якій окупанти задіяли ракети та "шахеди", повідомляє речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Суспільне повідомляє про вибух в Одесі.

Оновлено о 00:05: Рух ударних БПЛА в бік Одещини, курс може змінюватись.

Оновлено о 00:00: Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря, попереджають у Повітряних силах.

Повітряна небезпека для України: останні дані

Ввечері Сили оборони півдня повідомляли, що російські загарбники вивели в акваторію Чорного моря надводний ракетоносій - малий ракетний корабель проекту "Буян-М". Його загальний боєзапас - до 8 ракет "Калібр".

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