У ніч на середу, 8 травня, російські загарбницькі війська запустили по Україні ракети. Паралельно триває атака дронів-камікадзе.

Ракета в районі Білопілля Сумської області, курс південно-західний, повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України

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Відео дня

Оновлено о 04:15: Ще одна крилата ракета з півдня в районі Баштанки Миколаївської області, вектор руху - на Кривий Ріг.

Оновлено о 04:11: Ще одна крилата ракета з півдня у Миколаївській області, вектор руху - на Кривий Ріг.

Оновлено о 04:10: Крилата ракета з півдня змінила напрямок на Кропивницький.

Оновлено о 04:06: Жителів Миргорода просять пройти в укриття, у напрямку міста летить ракета.

Оновлено о 04:02: Крилата ракета з півдня у Миколаївській області, летить у напрямку Кіровоградської.

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