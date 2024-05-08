Не ігноруйте повітряну тривогу.

Цієї ночі українські міста вкотре атакують російські безпілотні літальні апарати, в частині країни оголосили повітряну тривогу.

За останніми даними Командування Повітряних сил ЗСУ, декілька груп дронів рухаються з Курської області через Сумщину, курсом на південь. Також БПЛА фіксують на заході Харківщини (у напрямку Полтавщини) та на Запоріжжі (в сторону Дніпра).

Ще декілька груп російських безпілотників помітили у Дніпропетровській області, вони летять північно-західним курсом в напрямку Полтавщини. Також існує загроза БПЛА для Херсонської та Миколаївської областей.

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Інформація оновлюється....

Близько 04:00 почалася масована ракетна атака по Україні.

Оновлено о 03:50: Дрон з Вінниччини зайшов у Житомирську область, курс північний. Військові фіксують БПЛА на Кіровоградщині (в напрямку Кам'янки Черкаської області) та у Полтавській області (курсом на Черкаси).

Оновлено о 03:14: Інформація від Повітряних сил.

БПЛА в Черкаській області, курсом на Вінниччину;

БПЛА на Харківщині заходять у Полтавську область зі сходу;

БПЛА на півдні Кіровоградської області, курс західний;

БПЛА з Харківщини на Дніпропетровщину з півночі.

Оновлено о 02:52: У Полтавській області чули звуки вибухів, пише Суспільне.

Оновлено о 02:44: Харків знову під ударом, попередньо - "шахедами", повідомляє міський голова.

Оновлено о 02:39: Повітряні сили інформують про пересування дронів.

на півночі Черкаської області у напрямку Київщини;

на заході Кіровоградщини у напрямку Вінницької області;

на Полтавщині у напрямку Дніпропетровської області;

БПЛА з Бєлгородської області на Харківщині, курс південно-західний;

на Дніпропетровщині у напрямку Харківської області, курс північний;

на межі Херсонської та Миколаївської областей, курсом на північний-захід;

БПЛА на півночі Запорізької області, курс північно-західний.

Оновлено о 01:53: Дрони продовжують рухатися:

через Сумщину у напрямку Полтавщини, з півночі;

з Полтавщини у напрямку Полтави, ще група на заході області у напрямку Чернігівщини/Київщини;

БПЛА з Миколаївщини, північно-західним курсом, через Кіровоградську область.

Оновлено о 01:15: Жителів Полтави закликали залишатися в укриттях, БПЛА у районі міста.

Оновлено о 01:15: Повітряні сили фіксують наступне:

декілька груп ударних дронів рухаються з Курської області через Сумщину, курс - на південь;

БПЛА на сході, північному-сході та півдні Полтавщини у напрямку Миргорода;

дрони на північному-заході Дніпропетровської області, рухаються у напрямку Кіровоградщини;

БПЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей, курс північно -західний;

БПЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс західний;

ще декілька нових груп з Курської області на Сумщину, тим самим курсом, що й попередні.

Дронові атаки по Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 6 травня Росія атакувала енергетичні об'єкти в Сумській області. У низці населених пунктів виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Згодом стало відомо, що українська протиповітряна оборона збила 12 ударних дронів типу "Шахед". Внаслідок одного з ударів було знеструмлено понад 400 тисяч абонентів.

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