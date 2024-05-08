Україну атакують дронами / фото 126 окрема бригада територіальної оборони

Цієї ночі українські міста вкотре атакують російські безпілотні літальні апарати, в частині країни оголосили повітряну тривогу.

За останніми даними Командування Повітряних сил ЗСУ, декілька груп дронів рухаються з Курської області через Сумщину, курсом на південь. Також БПЛА фіксують на заході Харківщини (у напрямку Полтавщини) та на Запоріжжі (в сторону Дніпра).

Ще декілька груп російських безпілотників помітили у Дніпропетровській області, вони летять північно-західним курсом в напрямку Полтавщини. Також існує загроза БПЛА для Херсонської та Миколаївської областей.

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Інформація оновлюється....

Близько 04:00 почалася масована ракетна атака по Україні.

Оновлено о 03:50: Дрон з Вінниччини зайшов у Житомирську область, курс північний. Військові фіксують БПЛА на Кіровоградщині (в напрямку Кам'янки Черкаської області) та у Полтавській області (курсом на Черкаси).

Оновлено о 03:14: Інформація від Повітряних сил.

  • БПЛА в Черкаській області, курсом на Вінниччину;
  • БПЛА на Харківщині заходять у Полтавську область зі сходу;
  • БПЛА на півдні Кіровоградської області, курс західний;
  • БПЛА з Харківщини на Дніпропетровщину з півночі.

Оновлено о 02:52: У Полтавській області чули звуки вибухів, пише Суспільне.

Оновлено о 02:44: Харків знову під ударом, попередньо - "шахедами", повідомляє міський голова.

Оновлено о 02:39: Повітряні сили інформують про пересування дронів.

  • на півночі Черкаської області у напрямку Київщини;
  • на заході Кіровоградщини у напрямку Вінницької області;
  • на Полтавщині у напрямку Дніпропетровської області;
  • БПЛА з Бєлгородської області на Харківщині, курс південно-західний;
  • на Дніпропетровщині у напрямку Харківської області, курс північний;
  • на межі Херсонської та Миколаївської областей, курсом на північний-захід;
  • БПЛА на півночі Запорізької області, курс північно-західний.

Оновлено о 01:53: Дрони продовжують рухатися:

  • через Сумщину у напрямку Полтавщини, з півночі;
  • з Полтавщини у напрямку Полтави, ще група на заході області у напрямку Чернігівщини/Київщини;
  • БПЛА з Миколаївщини, північно-західним курсом, через Кіровоградську область.

Оновлено о 01:15: Жителів Полтави закликали залишатися в укриттях, БПЛА у районі міста.

Оновлено о 01:15: Повітряні сили фіксують наступне:

  • декілька груп ударних дронів рухаються з Курської області через Сумщину, курс - на південь;
  • БПЛА на сході, північному-сході та півдні Полтавщини у напрямку Миргорода;
  • дрони на північному-заході Дніпропетровської області, рухаються у напрямку Кіровоградщини;
  • БПЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей, курс північно -західний;
  • БПЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс західний;
  • ще декілька нових груп з Курської області на Сумщину, тим самим курсом, що й попередні.

Дронові атаки по Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 6 травня Росія атакувала енергетичні об'єкти в Сумській області. У низці населених пунктів виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Згодом стало відомо, що українська протиповітряна оборона збила 12 ударних дронів типу "Шахед". Внаслідок одного з ударів було знеструмлено понад 400 тисяч абонентів.

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