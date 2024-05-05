За слловами місцевих чиновників, били реактивними снарядами зі "Смерча".

Росія продовжує енергетичний терор. Сьогодні окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС з РСЗВ "Смерч". По території електростанції вдарили п’ятьма реактивними снарядами. Про це "Суспільному" повідомив Володимир Проскунін – заступник начальника міської військової адміністрації міста Миколаївка, де фактично розташована ця ТЕС.

"Сьогодні 5 травня о 10:35 розпочався обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції", — розповів посадовець.

За словами Проскуніна, російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ "Смерч" та однією фугасною. Постраждалих внаслідок обстрілу не було.

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Як писав УНІАН, вдень 5 травня російські війська вдарили по центру Харкова трьома керованими авіабомбами. За даними прокуратури області, внаслідок обстрілу постраждали 14 людей. Пошкоджено понад 15 багатоквартирних будинків, приватні будинки, автомобілі, недіючий спортивний комплекс, офісні будівлі.

Також ми розповідали, що росіяни посилили атаки на фронті. За словами спікера Сил оборони півдня Дмитрий Плетенчука, росіяни хочуть перемог до Великодня.

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