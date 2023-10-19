Не ігноруйте попередження про небезпеку.

У четвер, 19 жовтня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. У Кривому Розі пролунали вибухи.

Близько 17:20 Командування Повітряних сил Збройних сил України у Telegram закликало жителів Кривого Рогу, а також Кировоградської та Миколаївської областей пройти в укриття. Згодом про небезпеку попередили Миколаїв та Херсон.

Суспільне повідомило, що у Кривому Розі було чутно звуки вибухів. Водночас голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі написав: "Все ОК. Ефективна робота ППО за містом. Але знову повітряна тривога".

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Миколаївське видання "Преступности.НЕТ" повідомило, що у області також чули вибухи. У військовій адміністрації наразі не коментували це.

Зараз тривога лунає у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях.

Оновлено о 18:05: У всіх областях, крім Донеччини, оголосили про відбій.

Тим часом очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram-каналі повідомив, що російська окупаційна армія обстріляла Херсонщину з авіації. Поранення отримали двоє людей.

"По Бериславу ворог випустив 10 авіабомб. Травми дістали дві жінки. У 68-річної місцевої жительки мінно-вибухова травма, вогнепальний відкритий перелом, черепно-мозкова травма та інші ушкодження. Медики продовжують проводити діагностику", - написав він.

55-річну жінку доставили до лікарні з пораненнями кінцівок і мінно-вибуховою травмою. "Також у місті пошкоджено службові автівки", - додав голова ОВА.

Ще дві керовані авіаційні бомби окупантів поцілили по селу Веселе. Наслідки цього удару з’ясовуються, повідомив Прокудін.

Останні обстріли України: що відомо

Останнім часом російські загарбники активізували балістичні удари по території України.

Лише цієї ночі вони атакували об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях балістичними ракетами "Іскандер-М", ракетами С-300, Х-59 та ударними дронами.

Сьогодні вдень вибухи пролунали у Дніпровському районі Дніпропетровщини, внаслідок удару почалася пожежа.

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