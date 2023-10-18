Не ігноруйте сигнали тривоги.

Сьогодні вночі у Запоріжжі пролунала серія вибухів. О 01:34 на сторінці Командування Повітряних Сил Збройних Сил України у Telegram повідомили, що для Дніпропетровської та Запорізької областей існує ракетна небезпека. Вже незабаром до них приєдналися Миколаївщина та Херсонщина.

За даними "Суспільного", у місті щонайменше тричі лунали вибухи. Повітряна тривога триває. Наразі інформація від місцевої військової адміністрації не надходила.

Також зараз повітряну тривогу оголошено на території Кіровоградської області.

Відео дня

Російські обстріли: останні новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 16 жовтня війська РФ завдали комбінованого удару, випустивши по українським містам 12 ударних безпілотників типу "Shahed", п'ять керованих авіаційних ракет Х-59 та "Іскандер-М". Нашим силам протиповітряної оборони тоді вдалося знищити дві ракети Х-59 та 11 безпілотників.

Вже наступної ночі під атакою опинився південь України. Російські окупанти запустили з окупованого Криму шість безпілотників, їх вдалося збити. Ще одну ракету Х-59 ліквідували в небі над Миколаївщиною.

Однак уламки одного з дронів впали на одеський яхт-клуб, зруйнувавши будівлю школи вітрильного спорту та ангар, а також пошкодивши приватні катери та яхти.

Вас також можуть зацікавити новини: