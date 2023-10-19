Інформації про постраждалих наразі немає.

У четвер,19 жовтня, у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи. О 12:48 на офіційній сторіці Командування Повітряних сил Збройних сил України у Telegram з'явилося повідомлення про ракетну небезпеку для східних областей.

Вже о 12:52 військові закликали мешканців Дніпра та Запоріжжя перебувати в укриттях. "Суспільне" повідомляє, що спочатку вибухи пролунали у Дніпрі, а згодом їх чули у деяких районах Запоріжжя. Пізніше вони чули повторний вибух у Запоріжжі.

Вибух у Дніпрі підтвердив мер міста Борис Філатов. Він не надав більше інформації. О 13:08 Повітряні сили оголосили про відбої по областях.

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Обстріли України: останні новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 18 жовтня російські окупанти випустили шість ракет по Запоріжжю, влучивши у багатоповерхівку. Загарбники цим ударом пошкодили вісім квартир.

Наступного дня повідомлялося, що внаслідок атаки загинули двоє людей, постражали - четверо, а ще троє вважалися зниклими безвісти.

Минулої ночі окупанти знову обстрілювали Україну, випустивши п'ять балістичних ракет "Іскандер-М", ракети С-300, Х-59, ще одну крилату ракетту, а також шість дронів типу "Shahed-136/131".

Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні дрони.

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