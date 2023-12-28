Юрій Ігнат зазначив, що небезпека удару "Кинджалами" є завжди.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому в Україні бувають короткі повітряні тривоги. Причиною можуть бути тренувальні зліт-посадка винищувача МіГ-31к або переліт на інший аеродром.

"Вночі були "Шахеди", а вранці МіГ-31К десь там в районі Тамбовської області злітав. Ну традиційно. Він щодня злітає і відчуває нашу нервову систему. І не тільки відчуває систему, а мова йде про реальну небезпеку. Небезпека того, що вони можуть застосувати "гіперзвукову", як вони називають ракету "Кинджал" Х-47м2", - розповів Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, небезпека є завжди, тому що у РФ великі запаси ракет "Кинджал", тому її варто нехтувати тривогою.

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"Збили на півдні десь три розвідувальних БПЛА. Досить серйозно активізував ворог повітряну розвідку на південному напрямку, в Херсонській області. Десь по Дніпру вони розміщують безпілотники, щоб відстежувати лінію бойового зіткнення. Вишукують які там наші слабкі місця, можливо. Системи ППО, які знищують російські літаки і т.д.", - зазначив військовий.

При цьому він пояснив, чому деякі тривоги тривають до 20 хвилин.

"МіГ-31 міг здійснити зліт, облетіти по колу десь там в районі аеродрому і сісти. Тобто відпрацювати зліт-посадку. Такий тренувальний політ міг бути. Але кожен тренувальний політ може стати і не тренувальним. Він може виконати завдання. Можливий, і другий варіант, мить просто здійснює переліт на інший аеродром. Тобто через перебазування теж можуть бути такі короткі тривоги", - пояснив речник Повітряних сил.

Також він вказав, що у Повітряних сил є джерела в розвідці, які намагаються якомога більше отримати інформацію про те, чи несе зліт МіГа небезпеку.

"Основну інформацію ми отримуємо від наших західних партнерів. Це такі загрози як: зліт Міг-31, зліт стратегічної авіації, вихід в море кораблів і підготовка їх до пусків "Калібрів", - підсумував Гнат.

Ракети "Кинджал" - останні новини

Востаннє армія РФ атакувала Україну ракетами "Кинджал" 14 грудня. Тоді у Київській області збили одну таку ракету, а ще одна ракета вдарила в район Старокостянтинова Хмельницької області.

За словами військового аналітика Олександра Коваленка, окупанти не можуть здійснити масований удар по українських містах ракетами"Кинджал", постому що носіїв ракет у Росії дуже мало.

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