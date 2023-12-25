Українська ППО 14 грудня збила російський "Кинжал".

Цього місяця Росія застосувала для повітряного удару по Україні свою гіперзвукову ракету "Кинжал", яку позиціонувала як "непереможну зброю". Однак ракета була збита українською системою ППО, поставивши під сумнів всі вихваляння Москви.

Як пише EurAsian Times, деякі експерти вважають, що Росія перебільшила непереможність цієї зброї і свою перевагу над США у використанні гіперзвукової зброї.

Зокрема, у коментарі виданню фахівець з геопросторової розвідки і військовий аналітик Арвінд Панді заявив, що, цілком можливо, "Кинджал" не працював на гіперзвуковій швидкості і тому міг бути перехоплений "Патріотом".

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"В іншому випадку перехоплення гіперзвукової зброї було б дуже складним завданням через притаманну їй траєкторію підльоту до цілі. Виявлення цієї зброї наразі є сумнівним, і в усьому світі докладаються зусилля для розробки систем космічного базування, які дозволять це зробити", - зазначив він.

Гіперзвукова зброя поділяється на дві основні групи. Перша - це гіперзвукові планерні апарати, що приводяться в рух ракетою до місця призначення і планерують там. Інша - гіперзвукові крилаті ракети. Однак деякі прозахідні аналітики зазначають, що російський "Кинджал" не підпадає під жодну з цих категорій, оскільки є балістичною ракетою повітряного базування, здатною досягати гіперзвукової швидкості. Відзначалося, що такі балістичні ракети не можуть підтримувати гіперзвуковий політ, хоча вони мають потенціал для цього з певним ступенем мобільності.

Деякі експерти також вказують на те, що гіперзвукова зброя більше створює хайп, аніж дійсно змінює правила гри.

"Гіперзвуковий ажіотаж - це дуже відчутна річ. За останні кілька років ми зрозуміли, що кожна країна має своє уявлення про те, що таке "гіперзвукова" система озброєнь. Отже, поняття "гіперзвукової" зброї дуже мінливе. Що стосується балістичних ракет повітряного базування, які досягають гіперзвукової кінцевої швидкості, то ці системи озброєнь будуть продовжувати поширюватися, оскільки їх легко виробляти; Ізраїль, Туреччина, Індія та Іран можуть зробити те ж саме, якщо захочуть", - зазначив філіппінський військовий аналітик Мігель Міранда.

За словами ще одного військового коментатора, гіперзвукова зброя "варта галасу".

"Але жодна зброя не є непереможною, тому що технології розвиваються. Ви розробляєте зброю, а ваш супротивник розробляє систему протидії цій зброї... Питання має полягати в тому, чи варта російська ракета "Кинжал" такого галасу", - додав він.

Ракети "Кинджал" - що відомо

Востаннє окупанти атакували Україну ракетами "Кинджал" 14 грудня. Повідомлялося, що у Київській області був збитий один "Кинджал". При цьому ще одна ракета вдарила в район Старокостянтинова Хмельницької області.

Раніше військовий аналітик Олександр Коваленко зазначав, що російські окупанти не можуть здійснити масований удар по Україні ракетами "Кинджал", оскільки носіями таких ракет є літаки МіГ-31к, а їх у противника мало.

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