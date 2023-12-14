Повітряна тривога в області оголошувалася кілька разів за день.

У Київській області сьогодні було збито ракету "Кинджал", випущену по Україні російськими окупантами. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Один "Кинджал" на Київщині! No comment...", - зазначив він у дописі, де уточнюється, що йдеться про ракету Х-47М2 "Кинджал".

Крім того, ПС ЗСУ у своєму Telegram-каналі зазначили, що сьогодні, 14 грудня, окупанти завдали ракетного удару "Кинджалами".

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"Через зліт літаків МіГ-31К з аеродрому Саваслєйка - РФ о 14:09 по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Близько 14:15 було здійснено пуски ракет. Прильоти в район Старокостянтинова вже о 14:20!", - йдеться у повідомленні.

У ПС зауважили, що від моменту оголошення повітряної тривоги до прильотів в центральній Україні минуло лише 10 хвилин.

"Загалом противник застосовував три аеробалістичні ракети повітряного базування Х-47М2 "Кинджал" із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області у напрямку міста Київ та Старокостянтинова", - розповіли у Повітряних силах.

Так, зенітним ракетним підрозділом ПС ЗСУ було знищено одну ракету "Кинджал" у Київській області.

"Про наслідки влучань/не влучань ворожих ракет в Хмельницькій області, звісно, не коментуємо", - зауважили у Командуванні.

Крім того, зауважується, що кілька ворожих цілей, про які повідомлялося раніше, імовірно були імітовані ворожим РЕБ.

"Втім, ми й надалі оперативно повідомлятимемо про напрямок руху усіх цілей, адже неможливо одразу встановити реальний це "Кинджал" чи так звана "фальшціль". У будь-якому разі закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги! Адже небезпека реальна!", - наголосили у ПС ЗСУ.

Атака РФ 14 грудня - подробиці

Сьогодні, 14 грудня, по всій території України декілька разів оголошувалася повітряна тривога. Це було пов'язано зі зльотами російського літака МіГ-31К.

Удень повідомлялося про пуски ракет в бік Старокостянтинова Хмельницької області. Вже згодом російські загарбники знову випустили ракети, мешканці Києва та Хмельниччини повідомляли, що чують вибухи.

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко зазначив, що сьогодні сигнал "Повітряна тривога" в області оголошувався вже чотири рази. Він додав, що Росія не зупиняється та атакує Київщину ракетами.

За його словами, постраждалих в області немає. Влучань в об’єкти цивільної інфраструктури, падіння уламків від збитих цілей зафіксовано не було.

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