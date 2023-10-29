Військові фіксують декілька груп БПЛА.

Сьогодні ввечері російькі окупанти вкотре запустили в бік України безпілотні літальні апарати. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

О 20:21 вони попередили про загрозу застосування ударних дронів для Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Вже за кілька хвилин було зафіксовано рух безпілотників з Херсонщини в напрямку Миколаївщини.

О 20:55 дрони були в повітряному просторі Миколаївської області, вони рухалися у західному напрямку. Згодом військові зафіксували ще одну групу з Херсонщини в бік Миколаївщини.

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Станом на 21:52 дрони були в Кіровоградській області, вони рухаються у північно-західному напрямку. Існує загроза для Черкаської та Вінницької областей.

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Оновлено о 22:50: Перша група дронів на Черкащині, напрямок руху - на північ. Другу фіксують на Вінниччині, північно-західний напрямок руху.

Оновлено о 22:30: Також загроза БПЛА для Київщини, там оголосили повітряну тривогу.

Оновлено о 22:25: Ударні дрони в Вінницький області рухаються у північно-західному напрямку. Про загрозу попередили жителів Хмельницької області.

Атаки РФ по Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі загарбники вдарили по Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Херсонській областях.

Під ударами опинилася Нікопольщина та Мирівська громада, є руйнування. Також окупанти вдарили по Миргородському району Полтавщини.

На Новоберислав війська РФ скинули керовані авіаційні бомби, зруйнувавши житлові будинки, а Середино-Будська громада опинилася під мінометним вогнем.

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