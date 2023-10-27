Українські захисники перехопили російські ракети та ударні безпілотники на Миколаївщині та Херсонщині.

Під час останніх атак росіян на півдні України знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та два ударних безпілотники "Ланцет", повідомляє служба зв'язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

Зазначається, що сьогодні, 27 жовтня, в результаті бойової роботи силами та засобами "Півдня" на Миколаївщині знищено три керовані авіаційні ракети Х-59. Окрім того, на Херсонщині українські захисники знищили два ударних безпілотники "Ланцет".

Ситуація на півдні - останні новини з фронту

Українські захисники за минулу добу ліквідували на півдні 30 окупантів. Також знищено сім гармат, станцію радіоелектронної боротьби "Ртуть-Б", FPV-дрон, шість одиниць автобронетехніки та три спостережні пункти ворога.

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Водночас сьогодні вранці російська армія знов завдала удару по Херсонщині. Окупанти поцілили в житловий будинок у Зеленівці. Під завалами рятувальники виявили загиблого чоловіка, а через обстріл середмістя Херсона постраждав 36-річний чоловік, якого госпіталізували з пораненнями спини й тулуба у стані середньої важкості.

Оперативна обстановка в цій зоні напружена. Протягом доби загарбники завдали 6 авіаційних ударів із застосуванням 26 керованих авіабомб по населених пунктах Бериславського району, де пошкоджено будинок, будівлі кафе та дитячого садочка. Загинула людина.

Також стало відомо, що загарбники застосовують нову тактику під час атак дронами. Зокрема запускають малі партії "Шахедів" й під час цього намагаються розвідати маршрути для майбутніх потужніших атак. Як повідомляють у Силах оборони, у ЗСУ аналізують тактику супротивника і підбирають способи протидії.

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