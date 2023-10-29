Обійшлося без жертв та постраждалих.

Російські окупанти вночі обстріляли кілька областей України, обласні військові адміністрації прозвітували про наслідки атак.

Так, у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про чотири обстріли за ніч.

"Росіяни з важкої артилерії накривали Нікопольщину. У районному центрі побиті шість домівок. Пошкоджені адмінбудівля та приватне підприємство", - зазначив він.

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Також ворожі снаряди поцілили й по Мирівській громаді. Там відбувається обстеження території. Лисак зауважив, що скрізь обійшлося без жертв та постраждалих.

Крім того, очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що російські загарбники знову здійснили ракетну атаку по Миргородському району області.

"За попередньою інформацією, без постраждалих. Пошкоджень цивільної інфраструктури немає. Всі служби працюють на місці", - зазначив він.

Війна в Україні - обстріли окупантів

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Лисак повідомив, що російські окупанти вночі вдарили ракетами по Дніпропетровській області. Українські воїни ліквідували три ворожі повітряні цілі.

За даними голови ОВА, загарбники також двічі били з важкої артилерії по Марганецькій громаді (Нікопольський район) - запустили по селах декілька снарядів.

На півдні ворог продовжує знущатися з цивільного населення, по якому завдає ударів з різної зброї.

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