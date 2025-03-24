Повідомляється про пожежі.

Внаслідок нічної дронової атаки України зафіксовані руйнування у Запорізькій та Київській областях. Також є інформація про постраждалих.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, у Фастівському районі постраждав 37-річний чоловік - у нього поверхневі осколкові поранення живота, грудної клітини, стегон та голови.

"У районі пошкоджено два приватні будинки. Ліквідована пожежа на території торгівельного підприємства. Більш детальна інформація згодом".

Внаслідок атаки БПЛА на Запоріжжя та район постраждала одна людина, у неї гостра реакція на стрес. За даними Державної служби з надзвичайних подій, у місті пошкоджені гараж та газова труба, за іншою адресою горіли уламки безпілотника.

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"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки. У Запорізькому районі загорілися господарська споруда та сінник. За іншою адресою горіли уламки безпілотника", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака дронів

Як відомо, Росія продовжує тероризувати Україну за допомогою дронів-камікадзе. Окупанти щоночі запускають їх з РФ та окупованих територій, руйнуючи інфраструктуру та вбиваючи людей.

Під час нічної атаки про вибухи повідомляли жителі Київської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

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