Вибухи чули у Запоріжжі та Києві.

Вночі у багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про загрозу ударних дронів-камікадзе типу "Shahed".

В останньому повідомленні Командування Повітряних сил Збройних сил України закликало жителів Кропивницького, Запоріжжя та Києва перебувати в укриттях, оскільки в напрямку цих міст летять російські безпілотні літальні апарати.

Оновлено о 01:20: У Києві чутно вибухи.

Відео дня

Оновлено о 01:00: БПЛА на Кіровоградщині, півночі та центральній частині Чернігівщини, центральній частині Сумщини та у центрі Київщини.

Оновлено о 00:51: Швидкісна ціль на Сумщину:

"Суми! В укриття!".

Оновлено о 00:50: У напрямку Чернігова летять БПЛА, також дрони фіксують біля Сум та Кропивницького.

Оновлено о 00:25: БПЛА на Кіровоградщині, північному заході Полтавщини, півдні Черкащини, південному сході Чернігівщини, в центральній частині Сумщини та центрі Київщини. У напрямку Сум з північного заходу летить дрон.

Оновлено о 00:05: Загроза застосування ударних БПЛА з південного напрямку для Житомирської області.

Через обстріл Запоріжжя сталася пожежа, на місце виїхали екстрені служби, повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Обстріли України

Вранці Повітряні сили звітували про збиття 97 та локаційну втрату (без наслідків) 25 російських дронів. Всього тієї ночі окупанти атакували країну 147-ма безпілотниками.

Протягом тижня українська протиповітряна оборона знищила понад 1115 повітряних цілей, у тому числі 625 "шахедів", 250 розвідувальних дронів та 240 БПЛА інших типів.

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